Adriana Volpe, spunta una sua foto da giovane: il curioso dettaglio

Sul profilo Instagram di Adriana Volpe, protagonista della casa del Grande Fratello Vip, è spuntato uno scatto da giovane come non l’avete mai vista

Adriana Volpe, una delle conduttrice più famose del panorama televisivo italiano, è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Sul suo profilo Instagram è stata pubblicata una foto della showgirl da giovane con un dettaglio che non è passato inosservato dai propri fans. La sua bellezza è rimasta immutata nel corso degli anni, ma di lei colpisce un particolare davvero curioso.

Adriana Volpe, le curiosità

Pronti i commenti dei propri follower che hanno esaltato continuamente la bellezza della conduttrice anche da mora: “Splendida anche coi capelli neri. Abbiamo comunque già interagito su Twitter tempo fa. Sei sempre tra le più belle donne italiane, e sicuramente la più garbata”. Poi un altro ancora: “Bellissima come sta bene con i capelli scuri”. In molti non ricordavano la sua folta chioma mora visto che già da tantissimi anni è diventata bionda. Adriano Volpe continua a non passare inosservata.