Valeria Marini, fidanzato in ospedale dopo il momento “hot” – VIDEO

Il fidanzato di Valeria Marini sarebbe (il condizionale è d’obbligo) finito in ospedale dopo aver fatto l’amore con lei. Ecco cos’è successo.

L’amore spesso fa male… e non solo in senso metaforico. Lo sa bene il fidanzato di Valeria Marini, che sarebbe (il condizionale è d’obbligo) finito in ospedale dopo aver fatto l’amore con la biondissima showgirl. In particolare, il bell’avvocato Gianluigi Martino sarebbe stato vittima dell'”incidente amoroso” dopo acuni momenti di passione e intimità sotto la doccia insieme alla sua dolce metà. I diretti interessati negano tutto, ma secondo Novella 2000, che ha riportato la notizia, i fatti sarebbero andati esattamente così.

La nuova disavventura di Valeria Marini

Stando al sempre informatissimo magazine di gossip Novella 2000, Valeria Marini e il suo attuale fidanzato si sarebbero lasciati andare a una travolgente passione sotto la doccia ma, mentre i due si stavano scoprendo a vicenda, come si vede nelle scene super hot di certi film, lui sarebbe scivolato cadendo a terra rovinosamente e rompendosi un braccio. Addio passione…

A riprova di tutto ciò, il fidanzato della Valeria Nazionale sarebbe stato visto in giro per Roma con il braccio ingessato. Sia come sia, il tempo curerà anche questa ferita e la showgirl saprà aspettare, se è vero quanto dichiarato di recente a proposito dell’amato: “Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Stiamo insieme da circa un anno e abbiamo celebrato l’anniversario dei primi sei mesi a Belgrado. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati. È nata la passione ma in amore sono stata ferita e adesso ho paura di parlarne. Ma sono innamorata”.

