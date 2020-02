Studentessa morta | morte cerebrale dopo infarto a scuola

Niente da fare per una studentessa morta a seguito di un infarto che l’ha colpita a scuola. Non c’è più attività cerebrale.

Non c’è più niente da fare per la studentessa morta colpita da un infarto mentre era a scuola. Aveva solamente 14 anni e nella mattinata di giovedì 20 febbraio 2020 i medici dell’Azienda ospedaliera di Padova hanno dichiarato la morte cerebrale per l’adolescente.

LEGGI ANCHE –> Bambino morto | parto termina tragicamente per colpe mediche

Mercoledì 19 febbraio la giovanissima aveva subito un improvviso attacco di cuore durante l’orario di lezioni, al liceo delle Scienze Sociali ‘Duca D’Aosta’, sempre a Padova. Subito ricoverata presso l’Unità di cura intensiva coronarica, la ragazza ha ricevuto tutte le cure possibili da parte del personale medico preposto. La valutazione di morte cerebrale è giunta verso le 08:00 del mattino. La legge impone però una ulteriore attesa di 6 ore dopo la prima valutazione.

LEGGI ANCHE –> Ragazza morta | crisi di asma la stronca al lavoro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Studentessa morta, soffriva di attacchi di nausea e vomito di recente

In tantissimi coetanei della studentessa morta si sono riuniti addolorati all’esterno della scuola. Il padre della 14enne, vigile urbano, ha ricevuto la visita in ospedale da parte dei suoi colleghi. Da quanto si apprende, la giovane si è accasciata sul pavimento a seguito di un malore. Alcuni docenti, istruiti per fornire le manovre di primo soccorso, le hanno prestato immediate cure praticandole il massaggio cardiaco fino all’arrivo di una ambulanza. Sembra che fosse affetto da episodi di vomito e nausea di recente, sintomi che si presentavano puntualmente in seguito a degli sforzi fisici. Con tutta probabilità la Procura di Padova disporrà lo svolgimento di un esame autoptico. Questo dovrà fare luce sulle cause dell’infarto che l’ha stroncata.

LEGGI ANCHE –> Simona Viceconte | suicida come la sorella un anno dopo