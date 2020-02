Stefania Lillo, chi è l’ex moglie del conduttore Marco Baldini

Chi è Stefania Lillo, ex moglie del conduttore radiofonico Marco Baldini: il loro incontro in radio, la storia d’amore, il matrimonio e la crisi.

Apprezzato conduttore radiofonico, tra i più carismatici d’Italia, Marco Baldini nel mondo della radio ha conosciuto anche la moglie, la collega Stefania Lillo.

I due si sono sposati nel 2007, ma sette anni dopo il loro matrimonio è finito: la donna lo ha lasciato, a causa dei problemi di ludopatia che affliggevano il conduttore radiofonico.

Stefania Lillo e la fine del matrimonio con Marco Baldini

Problemi che hanno avuto ripercussioni anche sulla carriera di Marco Baldini. L’ex moglie ha spiegato intervistata da ‘Domenica Live’: “Marco era ludopatico e questa è una malattia. E’ stato uno stupido ha rovinato tutto quello che aveva”. Stefania Lillo ammette anche le sue responsabilità: “La mia colpa è stata quella di non capire quanto fosse grave il problema. Io ho voluto non vedere come la maggior parte delle persone. Per amore sei disposta a non vedere. Lo ho aiutato anche per la voglia di farcela a portarlo fuori dall’inferno e avere insieme una famiglia normale”.

La donna nella stessa intervista ha sottolineato: “Dopo la separazione lo amavo ancora, anche perché Marco ha tentato il suicidio. Ogni mattina e ogni sera lo chiamavo per vedere se era ancora vivo. E’ stato un periodo veramente difficile. Mi svegliavo al mattino e dicevo ‘Che palle ho ancora gli occhi aperti’”. Oggi sono felice perché sono ne sono uscita da sola e sono più forte di prima”.