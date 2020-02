Stasera in tv – Skianto Fantastico Show: anticipazioni di oggi 20 febbraio

Filippo Timi conduce Skianto Fantastico Show, 2° appuntamento con l’attore che dal teatro fa un omaggio alla televisione italiana: ospiti e anticipazioni

Il secondo appuntamento con Filippo Timi intitolato Skianto Fantastico Show è ancora una volta all’insegna di una riscoperta, quella dello spettacolo in tutte le sue variopinte sfaccettature. Dal teatro alla musica, l’eclettico attore si esprime in tutte le discipline che hanno reso grande la televisione italiana.

Il programma inizierà alle ore 21.40 su Rai 3.

Il One Man show di Filippo Timi: Skianto Fantastico Show

La trasmissione di questa sera in tv è in collaborazione con Ballandi ed è condotta dall’attore Filippo Timi. Nel suo spettacolo, da cui la serata di oggi trae ispirazione, si è dimostrato un artista eclettico e poliedrico. La trasmissione è ispirata allo spettacolo teatrale del 2014 e celebra la televisione italiana. Nello specifico questo secondo appuntamento è incentrato sui più grandi show degli anni ’80, periodo che ha segnato un’intera generazione e a cui tutt’oggi si continua a guardare con nostalgia. Magia del piccolo schermo e personaggi comuni si incontrano nella “scatola cranica chiusa” di Daniella, cugina del conduttore e protagonista del suo spettacolo teatrale. Dalla sua fantasia scaturisce un quadro fatto di emozioni incentrate sia sulle piccole cose e che sui più importanti eventi storici avvenuti durante quel periodo nel Bel Paese, il tutto come traslato attraverso il tubo catodico.

Musica, ballo, recitazione e improvvisazione si mescolano in un contenitore che guarda al passato e che, tuttavia, appare quasi come futuristico. Uno spettacolo con uno sguardo aperto a 360° sull’arte e l’importanza che questa imprime anche sulla vita di tutti i giorni di noi italiani.

Ospiti:

Paolo Calabresi

Lucia Mascino

Petra Magoni

Ornella Vanoni

Alba Parietti

Iaia Forte

Skianto Fantastico Show, promo

