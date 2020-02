Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 20 febbraio

Stasera in televisione torna Le Iene Show con le sue inchieste irriverenti e i suoi scherzi esilaranti: anticipazioni e promo della puntata di oggi

Tornano puntuale e pungente come sempre il programma di Mediaset Le Iene Show. Il menù della prima serata di Italia 1 prevede ironia, inchieste e scherzi in abbondanza, una spolverata di casi passati… il tutto condito di cattiveria q.b.

La trasmissione inizierà alle ore 21.25 su Italia 1.

Cosa accadrà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni.

Alle Iene Show una conduzione tutta al femminile

Guideranno questo secondo appuntamento della nuova stagione di Le Iene Show Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Come sappiamo, il trio femminile si alterna al timone della trasmissione a quello maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Prossimamente, ossia dal 25 febbraio, le ridenti Iene torneranno alle origini con la consueta doppia presenza settimanale in palinsesto (sempre in prima serata). Mentre le due triadi continueranno ad alternarsi alla conduzione, il secondo incontro con i telespettatori sarà con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e l’immancabile voce fuori campo della Gialappa’s Band. Negli ultimi servizi andati in onda gli inviati si sono occupati fra gli altri dell’omicidio di Marco Vannini, che ha scosso l’opinione pubblica e di cui anche altre trasmissioni si sono occupate, e della Strage di Erba.

La trasmissione per prima ha intervistato Rosa Bazzi e potuto ascoltare la sua testimonianza a tanti anni di distanza dal delitto. Stando alla versione della donna, quelli che sembravano essere gli assassini reo confessi del crimine sarebbero stati influenzati e portati a confessare da coloro che, all’epoca dei fatti, per primi li interrogarono.

Le Iene Show: gli Scherzi di oggi

Fra gli scherzi che Le Iene irriverenti di Italia 1 porteranno stasera in televisione ci sarà quello imperdibile fatto a Leonardo Bonucci, Capitano della Juventus, alle prese con… i fantasmi!