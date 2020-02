Stasera in tv – Don Matteo 12: trama quinto episodio di oggi, 20 febbraio

Stasera in televisione il quinto episodio della fiction Rai Don Matteo 12 torna dopo una lunga pausa: trama della puntata in onda oggi, 20 febbraio

Lunga è stata per i fedeli fan del sacerdote-detective. Prima Sanremo 2020, poi la Coppa Italia… insomma finalmente torna stasera in televisione Don Matteo con il quinto episodio della dodicesima stagione.

La puntata della fiction inizierà alle ore 21.25 su Rai 1.

Leggi anche –> Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 20 febbraio

Don Matteo 12, trama del quinto episodio

Il quinto episodio della dodicesima stagione si intitola Non uccidere e come gli altri titoli della stagione la puntata rimanda idealmente al corrispettivo nei 10 comandamenti. La serie Don Matteo, ormai giunta alla dodicesima stagione, riparte oggi dopo lo stop dovuto a Sanremo 2020 e le partite della Coppa Italia. Basta dare un’occhiata ai social cui la fiction si lega per notare la grande partecipazione e la richiesta di reinserire la serie in palinsesto. Finalmente, quindi, stasera in televisione torneremo in Umbria, nella splendida cornice spoletina.

Non uccidere

La puntata inizia già con un mistero da risolvere per Don Matteo che, in questo caso, si ritrova a essere lui stesso un sospettato. Una ragazza ucraina di nome Nadia, infatti, si trova ricoverata in ospedale perché durante la notte è stata investita da un camioncino. Tutti gli indizi sembrano indicare proprio Don Matteo, ma il sacerdote dal cuore d’oro ovviamente non ha commesso il fatto. Resta da capire chi ha investito la giovane e orchestrato il minuzioso piano per depistare le indagine. Parallelamente la situazione fra Anna e Sergio sembra essere a un punto di svolta. I due dovranno andare al matrimonio della cugina di lei insieme e lì accadrà qualcosa di inaspettato per entrambi. Cecchini, in piena euforia per i preparativi in occasione della venuta del Papa a Spoleto, si decide ad allevare un maialino per preparare un autentico asado argentino.

La scelta sarà un’arma a doppio taglio per il carabiniere e, come spesso accade nella serie, nulla andrà secondo i piani.

Don Matteo 12, Cast

Terence Hill,

Nino Frassica,

Simone Montedoro,

Nathalie Guetta,

Francesco Scali,

Maria Chiara Giannetta,

Maurizio Lastrico,

Pietro Pulcini,

Maria Sole Pollio,

Francesco Castiglione,

Pamela Villoresi,

Domenico Pinelli,

Dario Aita,

Serena Iansiti,

Jenny De Nucci,

Riccardo de Rinaldis Santorelli.

Don Matteo 12 su Rai 1, episodio 5:

video promo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI