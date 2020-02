Simone Montedoro chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Simone Montedoro: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attore

Simone Montedoro nasce a Roma il 28 luglio 1973. Inizia a frequentare i laboratori tenuti da Francesca De Sapio, Michael Margotta e Duccio Camerini. Poi la sua carriera parte come attore di fotoromanzi debuttando in teatro nel 1998-99, recitando in No Exit e A chi toccherà stasera, diretti da Massimiliano D’Epiro. Poi fa parte dello spettacolo Sopra, diretto da Duccio Camerini con cui lavora anche tra il 2004 e il 2006 in Scoppio d’amore e guerra, con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere. In tv il primo film è Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho: La serie (1999) e la miniserie tv L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000). Partecipa anche a degli episodi delle serie tv Distretto di Polizia 2 e 6 (2001-2006), Un medico in famiglia 3 (2003), e Medicina generale (2006). Nel 2008 appare su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro.

Successivamente è coprotagonista dalla sesta stagione di Don Matteo insieme a Terence Hill e Nino Frassica nel ruolo del capitano Giulio Tommasi. Nel 2009 torna, poi, con la miniserie TV Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro e con la settima stagione di Don Matteo. È tra i nuovi protagonisti della nuova serie Gente di mare – L’isola, regia di Alberto Negrin. Poi prende parte al tv-movie, prodotto da Lux Vide, Santa Barbara. Il 1º giugno ritorna con la nuova serie firmata Mediaset, Matrimoni e altre follie, dove interpreta Luciano Moretti, un ragazzo gay, coinquilino di Giusy (interpretata da Chiara Francini). Nel 2017 partecipa al talent show Ballando con le stelle su Rai 1. Dal gennaio al febbraio 2019 conduce su Rai 1 con Anna Ferzetti il Prima Festival.

Simone Montedoro chi è: vita privata

Simone non è sposato, ma ha una compagna che si chiama Laura Carnevale. Nel 2014 ha avuto un figlio, Matteo. Inoltre, ha dovuto superare la dura battaglia con la malattia che l’ha colpito, linfoma di Hodgkin, che lo ha colpito.