Roma Gent Europa League: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Roma e Gent è valido per i sedicesimi di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 18.55, il match di Europa League valido per i sedicesimi di finale tra Roma e Gent. Per i giallorossi, dopo la qualificazione in rimonta nel girone, arriva una sfida in ‘discesa’.

La Roma, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, torna dunque in campo intenzionata a fare bene e a riscattarsi dalle brutte prestazioni nelle ultime giornate di campionato.

Roma Gent: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Olimpico di Roma viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre). In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Inoltre, verrà trasmessa in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e in streaming dal sito. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Un solo precedente tra le due squadre: una doppia sfida risalente al 2009. In quell’anno i giallorossi affrontarono la squadra belga nei preliminari di Europa League. A esultare fu la Roma, vincitrice all’Olimpico per 3-1 e addirittura col punteggio rotondo di 7-1 in Belgio, guidati da Francesco Totti in grande forma.

Roma Gent, le due squadre in campo: le formazioni

Per i giallorossi di Fonseca arriva l’esordio da titolare per il neo acquisto Carles Perez, tra i tre dietro l’unica punta, Edin Dzeko. Queste le possibili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

GENT (4–3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David.