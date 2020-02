Rita Rusic sotto attacco: “Non credetele, mi fa rabbrividire ciò che ha fatto”

Rita Rusic sotto attacco: “Non credetele, sta vicina a Cecchi Gori solo per soldi”. Le parole di fuoco di Antonio Di Luca, medico e amico fraterno del produttore cinematografico.

Rita Rusic non è stata immune da forti polemiche mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Le principali discussione hanno riguardato il suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini.

Entrambi sono entrati nella casa per avere un confronto diretto con lei e soprattutto con la Marini sono volate anche parole grosse. E’ risultato evidente che c’è molto di irrisolto nel loro rapporto e quasi tutto ruota intorno alla figura proprio di Cecchi Gori.

L’amico di Vittorio Cechci Gori attacca molto duramente Rita Rusic: “Mi fa rabbrividire”

A tal proposito interviene sul settimanale Nuovo Antonio De Luca, medico personale e grande amico di Vittorio Cecchi Gori. La sua opinione su Rita Rusic è molto dura: “Quello che ho visto negli ultimi anni mi fa rabbrividire. Quando alla fine del 201 Vittorio è stato male lei sapeva che sarebbero arrivate le ospitate in tv. Io sono stato l’unico che in questi anni non ha mai lasciato Vittorio da solo. Mi sorprende che la Rusic vada in televisione a raccontare di essere stata accanto a Vittorio: forse il cognome Cecchi Gori serve a tutti quelli, come lei, che hanno bisogno di popolarità”.

Parole diverse invece per Valeria Marini: “Lei è una star da molti anni e non aveva certo bisogno di entrare nella Casa per un confronto con la Rusic. Se l’ha fatto è stato solo per mettere certe cose in chiaro.