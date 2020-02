Renzo Rubino, chi è: carriera e curiosità sul cantante

Carriera e curiosità su Renzo Rubino: chi è il cantautore di Martina Franca, dagli esordi all’affermazione e ai successi, i festival di Sanremo.

Classe 1988, il cantautore di Martina Franca Renzo Rubino è considerato uno dei più talentuosi artisti italiani dell’ultimo decennio. Quattro album all’attivo, viene scoperto da Andrea Rodini, che diventa il suo produttore artistico.

Leggi anche –> Francesca Alotta, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Nel 2011, col brano Bignè, è tra i vincitori di Musicultura Festival: inizia qui la sua carriera fatta di molti importanti successi. Quell’anno, apre i concerti di Antonella Ruggiero e Brunori Sas.

Leggi anche –> Shingai Shoniwa, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Renzo Rubino: dal primo Sanremo ai grandi successi

Nel 2013, arriva il Festival di Sanremo, dopo aver superato le selezioni di Area Sanremo: in gara porta il brano ‘Il Postino (amami uomo) nella categoria giovani. La canzone si posiziona al 3º posto nella finale e si aggiudica il Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” nella categoria Giovani. Esce il secondo album, Poppins, che contiene tra gli altri una collaborazione con Fabrizio Bosso alla tromba. In estate, arrivano per lui il Summer Festival e le vittorie al Next Generation ai Wind Music Awards e del Premio Lunezia 2013.

L’anno successivo è ancora Sanremo: stavolta sale sul palco dell’Ariston direttamente nella categoria Campioni e ancora una volta si prende le sue soddisfazioni. Presenta i brani Ora e Per sempre e poi basta. Con il brano Ora il cantante si classifica al 3º posto nella classifica finale, l’altro brano viene giudicato come miglior arrangiamento dall’orchestra. Il 3 marzo 2017 esce il suo nuovo singolo intitolato La La La, che anticipa l’album Il gelato dopo il mare. Nel 2018, torna ancora a Sanremo col brano Custodire. Il brano è arrangiato e diretto dal maestro Marcello Faneschi. Nella serata dei duetti, canta insieme a Serena Rossi.