Raoul Bova disperato, crisi nera con Rocio: cosa sta succedendo alla coppia che appare in grave difficoltà.

Si torna a parlare dei problemi di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. A farlo è il settimanale Nuovo che da tempo segue le vicissitudini dei due.

La coppia sta lavorando insieme sul set della fiction Giustizia per tutti, ma a quanto pare la vicinanza lavorativa corrisponde ad un doloroso allontanamento sul versante della vita privata.

Cosa sta succedendo tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales?

Ancora una volta sono le foto che ritraggono i due bellissimi attori in giro con la famiglia a destare più di un sospetto. Bova e Rocio sembrano molto distanti, poco empatici. Non ci sono sorrisi e sembra che ognuno vada per conto suo sempre con musi lunghi. Sicuramente sull’umore dell’attore influisce la recente perdita della mamma dalla quale Bova pare ancora non essersi ripreso. Inoltre come ricordano anche i colleghi del settimanale Nuovo i due sono al settimo anno di relazione.

Che stiano vivendo la famosa e famigerata crisi del settimo anno? LA nostra speranza è che le cose non stiano così e che Raoul e Rocio possano ritrovare la serenità che meritano loro e i loro bambini.