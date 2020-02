Mikaela Spielberg, chi è l’attrice hard figlia del noto regista – VIDEO

Chi è Mikaela Spielberg, l’attrice hard figlia del noto regista di Jurassic Park e altri grandi pellicole: la sua scelta del mondo del porno.

Mikaela Spielberg, la figlia di 23 anni del regista Steven Spielberg, ha annunciato di voler intraprendere la carriera di “attrice per adulti autoprodotta” con l’ambizione di diventare una ballerina erotica.

Parlando con The Sun, ha rivelato di aver già pubblicato video pornografici autoprodotti e aveva intenzione di continuare a farlo in futuro, soprattutto dopo aver raccontato ai suoi genitori durante il fine settimana del suo nuovo lavoro.

La giovane attrice ha spiegato: “Mi sono davvero stancata di non poter far fruttare il mio corpo. Francamente, mi sono davvero stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo. E mi sono anche stancata di lavorare giorno per giorno in un modo che non soddisfaceva la mia anima”. Mikaela Spielberg ha ancora affermato: “Mi sono resa conto che non c’è vergogna nell’avere un fascino per questo settore e nel voler fare qualcosa che sia sicuro, sano, consensuale”. Definendo la sua decisione “una scelta positiva”, ha sottolineato di essersi anche confrontata coi suoi genitori. Ha descritto la loro reazione come “incuriosita”, ma “non turbata” e ha rivelato che il suo fidanzato – il giocatore professionista di freccette Chuck Pankow – è stato di supporto, anche se “gli ci è voluto molto tempo per affrontarlo”.