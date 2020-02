Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona: “E’ spettacolare”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, Leo Messi parla del suo futuro ed elogia Lautaro Martinez, invitandolo a raggiungerlo.

Quello attuale è probabilmente l’anno più difficile che Leo Messi ha vissuto da quando è esploso divenendo uno dei calciatori più forti della storia. A minare la serenità del fuoriclasse argentino ci sono i problemi a livello societario che hanno grande risalto anche sull’andamento in campionato. La sensazione, da fuori, è che qualcosa all’interno dello spogliatoio si sia rotto e che ci sia anche una faida tra calciatori e alcuni dirigenti.

Leggi anche -> Messi cessione | via gratis dal Barça con clausola | Inter e Juve ci provano

La sensazione è stata acuita dalle frasi del Direttore Sportivo Abidal, contrariato per l’esonero di Valverde e l’ingaggio di Setien. Questo ha infatti accusato lo spogliatoio di aver fatto pressione sulla dirigenza per esonerare il tecnico, con il quale i rapporti si erano deteriorati. Alle parole dell’ex calciatore ha risposto proprio Messi, smentendo che la decisione sia stata presa a causa di un imposizione della squadra. In mezzo a questo caos mediatico sono spuntate le solite voci sull’addio del 6 volte pallone d’oro. Voci che come al solito Messi smentisce: “Il mio obiettivo è rimanere qui, fare parte di un progetto ambizioso come sempre, vincere un’altra Champions, altri campionati”.

Leggi anche ->Messi può lasciare il Barcellona gratuitamente a fine stagione

Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona

La stella del Barcellona ha minimizzato l’esistenza della clausola rescissoria che gli permette di andarsene a fine anno. Questa infatti è un cadeau che gli ha fatto la dirigenza e che è stato concesso anche ad altre bandiere come Xavi e Iniesta. Messi ha effettivamente la possibilità di andare via quando desidera, ma lo farà solamente quando comprenderà che al Barcellona non sarà più determinante.

Nella seconda parte dell’intervista concessa al ‘Mundo Deportivo‘, Leo parla di Lautaro Martinez, suo compagno di nazionale e spesso accostato ai blaugrana in sede di mercato. Sull’attaccante dell’Inter la ‘Pulga‘ spende parole importanti: “E’ spettacolare, si vedeva che sarebbe diventato un grande giocatore. Recentemente è esploso e sta dimostrando tutto il suo valore”. Un’investitura importante che sa di invito per la prossima stagione, un ipotesi sulla quale Messi dice: “Sarebbe fantastico averlo qui, insieme a Suarez, al quale assomiglia: anche lui sa proteggere benissimo il pallone col corpo, in fase realizzativa. Sarebbe grandioso averlo qui per lottare per vincere tutti i trofei”.