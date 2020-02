Luigi Di Maio e Virginia | bacio bollente sulla panchina | GALLERY

Innamoratissimi come due 15enni, Luigi Di Maio e Virginia Saba si scambiano un bacio incandescente durante una passeggiata al parco. ‘Chi’ immortala tutto.

Tra Luigi Di Maio e Virginia Saba è amore alle stelle. Il settimanale ‘Chi’ ha sorpreso i due durante una romantica passeggiata all’aperto, culminata con un bacio profondo ed appassionato.

La coppia si gode una bella giornata di sole che riscalda il loro inverno, e proprio nel giorno di San Valentino. Ma le loro bocche che entrano in contatto sono anche più caldi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini non si lascia sfuggire proprio nulla ed immortala Luigi Di Maio e Virginia come fossero due adolescenti innamoratissimi l’uno dell’altra. Lei ad un certo punto è scalza e si scopre la spalla, lasciando che il ministro degli Esteri la avvolga in un tenero abbraccio.

Luigi Di Maio e Virginia, che bacio: i due sono innamoratissimi

Lui e lei formano davvero una bella coppia. Il 33enne originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e la giornalista 37enne proveniente da Selargius, in provincia di Cagliari, fanno coppia fissa da circa un anno. Era il marzo del 2019 quando la loro storia d’amore divenne di dominio pubblico. A fare da cornice al loro bacio incandescente è la splendida Villa Ada a Roma. ‘Chi’ sottolinea anche come entrambi poi successivamente si siano allontanati mano nella mano, sorridenti e felici. Lei rappresenta per lui davvero un bellissimo modo di evadere dalle responsabilità politiche di tutti i giorni.

