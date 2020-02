Londra, il London Eye celebra la nascita della partnership con lastminute.com illuminandosi di rosa.

Se avete in programma una vacanza a Londra in questi giorni tenetevi forti perché vedrete uno spettacolo molto particolare: il London Eye completamente illuminato di rosa. Si tratta di una interessante iniziativa organizzata da LastMinute.com per celebrare lo storico accordo di collaborazione e partnership tra il marchio e alcune delle attrazioni tipiche della Gran Bretagna.

La partnership tra LastMinute e London Eye

Per capire meglio quello che sta succedendo basta sapere che sia il London Eye che la famosa River Cruise, la crociera sul Tamigi, dal 19 febbraio sono sponsorizzate da LastMinute.com e, per festeggiare, l’illuminazione della ruota cittadina sarà rosa proprio perché questo è il colore del famoso marchio di viaggi online. L’idea è quella di dare un nuova spinta vitale a questa attrazioni, sfruttando il più possibile questa nuova collaborazione dando vita anche a delle nuove attrazioni ed esperienze. Per i visitatori dovranno essere indimenticabili! Del resto questo nuovo anno per il London Eye è molto importante. Si celebrano 20 anni dall’apertura, oltre 76milioni di visitatori accolti e oltre 5mila proposte di matrimonio avvenute proprio sulla ruota

Il London Eye si illumina di rosa

Durante la festa del 19 febbraio per il lancio della partnership c’erano tanti ospiti importanti come Meghan Trainor . È stata eletta proprio come madrina. La cantante e nuova giudice di The Voice UK si è esibita con un concerto acustico in stile pink che è andato a promuovere lo stile di vita “in rosa” di cui lastminute si fa portavoce. Ulteriore “omaggio” che lastminute.com ha pensato per celebrare questa collaborazione è il lancio di offerte per coloro che sono in procinto di volare verso Londra. Tanti pacchetti pazzeschi di offerte per volo, hotel e biglietto per salire sulla ruota panoramica. L’amministratore delegato del portale di viaggi online si è detto entusiasta e, dal canto suo, non vede l’ora di accompagnare sempre più viaggiatori a Londra. Stesso entusiasmo anche per Sunny Jouhal, General Manager del London Eye che ha specificato come la ruota sia un punto emblematico di tutto lo skyline londinese e per questo così importante.

Insomma, il London Eye si dipinge di rosa, per qualche giorno realmente illuminato di questo colore, poi solo metaforicamente. La celebrazione di questa partnership “in rosa” prosegue quindi a prescindere da tutto. Ci aspettiamo veramente molte novità in termini di viaggi e esperienze londinesi.