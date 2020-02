Larry Tesler chi era: età e carriera dell’inventore del “copia e incolla”

Conosciamo meglio la storia del fondatore del “copia e incolla”: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del fondatore

Larry Tesler non ce l’ha fatta. L’informatico di Silicon Valley che inventò i comandi”taglia”, “copia” e “incolla” (“Ctrl+C” “Ctrl+V”) è scomparso all’età di 74 anni. “La vostra giornata lavorativa è più facile grazie alle sue idee rivoluzionarie”, il tweet della Xerox, la società in cui l’informatico iniziò la sua carriera, proseguita in Apple, Amazon e Yahoo. Tesler nasce nel 1945 nel Bronx, a New York, studiando alla Stanford University in California. Dopo essersi laureato, si specializza nella progettazione di sistemi informatici più intuitivi e nell’interazione uomo-computer. Grazie a lui il computer fu più semplice da usare. Inoltre, ha lavorato per diverse importanti aziende tecnologiche: dalla Xerox Palo Alto Research Center (Parc), fino alla Apple, con 17 anni di lavoro alle spalle. I suoi comandi furono resi popolari dall’azienda di Cupertino nel 1983 adottandoli per la prima volta sul computer Lisa e nel 1984 sul primo Macintosh.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Come una madre: anticipazioni ultima puntata



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Larry Tesler chi era: le curiosità

Dopo Apple nel 1997 Tesler fondò una piccola azienda di software specializzata nello sviluppo di sistemi per diffondere i linguaggi di programmazione nelle scuole. Poi il passaggio ad Amazon per contribuire al miglioramento dell’interfaccia del sito per fare acquisti online. Dopo aver lasciato Amazon nel 2005, ha lavorato in diverse aziende come quella del motore di ricerca Yahoo!. Negli ultimi anni ha collaborato come consulente esterno per diverse aziende.