Grande Fratello Vip si arrende a Montalbano e cambia data – VIDEO

Il Grande Fratello Vip si arrende al commissario Montalbano e cambia data: a metà marzo, andrà in onda il mercoledì, ecco i giorni.

Modifiche al palinsesto Mediaset sono previste nelle prossime settimane. Tutta colpa del commissario Montalbano, la fortunata fiction Rai che racconta le vicende del poliziotto creato dalla penna di Andrea Camilleri.

La serie interpretata da Luca Zingaretti torna a quanto pare a metà marzo e come consueto va in onda di lunedì. Per tale ragione, cambia serata il reality show Grande Fratello Vip.

Chi vorrà seguire il reality show si ritroverà la puntata settimanale, quella di nomination ed eliminazioni, che trasloca da lunedì a mercoledì. Questo avverrà nei giorni 11 e 18 marzo, come anticipato da Bubino Blog. 9 e 16 marzo, invece, ecco il ritorno dell’amatissimo commissario della televisione italiana, con due episodi nuovi di zecca. Ma i fan del Grande Fratello Vip possono stare tranquilli, perché i loro beniamini resteranno in televisione fino ad aprile. Spostato in avanti il calendario, infatti, con la finale che avverrà in una data ancora da stabilire. Il tutto, a quanto pare, a discapito dell’Isola dei Famosi.