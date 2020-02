Conosciamo meglio la storia di Giorgia Surina: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attrice di Don Matteo

Giorgia Surina nasce a Milano l’8 marzo 1975. Da padre croato e da madre pugliese, si è diplomata al PACLE (Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere): ha conseguito poi la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università IULM. In tv inizia la sua avventura con Junior TV, conducendo un programma per ragazzi Casa J, insieme a Vesna Luisi. Poi nel 1998 fa il suo debutto su su MTV nel programma Hitlist Italia. Successivamente vola in Inghilterra per condurre Select London, affiancata dal vj Marco Maccarini. Poi torna a Milano per condurre il nuovo show di MTV: TRL: Total Request Live. Oltre a TRL, conduce Disco 2000. Dopo molte stagioni in diretta da Milano nell’estate del 2004, alla fine della quinta stagione, Giorgia e Marco passano la conduzione di TRL ai due nuovi vj Carolina Di Domenico e Federico Russo. Poi entra a far parte del cast del film Una talpa al bioparco con Adriano Giannini. Conduce il ciclo di speciali in prima serata ‘Road to Rome’, in attesa degli MTV Europe Music Awards nella capitale italiana.

Nel 2007 lascia la radio diventando coprotagonista insieme ad Emilio Solfrizzi della terza edizione di Love Bugs su Italia 1. Poi fa parte della giuria della 57ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo un anno interpreta il maresciallo Michela Riva nella serie tv R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, e su Sky Sport a maggio per uno speciale dedicato a Fabio Cannavaro. Poi è anche testimonial della pubblicità della linea di shampoo Pantene. Nel 2014 fa parte del cast di Rai 1 Don Matteo in cui affianca Terence Hill e Nino Frassica con il ruolo di Bianca Venezia. Poi partecipa come concorrente alla decima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts.

Giorgia Surina chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Giorgia ha avuto una lunga relazione con Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia. Poi nel settembre 2012 sposa con rito civile a Milano e poi a Mykonos l’attore Nicolas Vaporidis: nel febbraio 2014 hanno annunciato il loro divorzio. la coppia ha annunciato il divorzio. Nel 2016 ha superato con successo un tumore benigno al seno.