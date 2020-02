Fabrizio Corona, appello forte e disperato su Instagram: tutti senza parole

View this post on Instagram

PARLO PER LA PRIMA VOLTA PER DIFENDERE CIÒ CHE È GIUSTO.CHE INTERVENGA LO STATO PER RIPORTARE ZAKI IN ITALIA.CHE INTERVENGA LO STATO PER RIPORTARE CHICO FORTI IN ITALIA.CHE INTERVENGA LO STATO PER DARE GIUSTIZIA AL CASO REGENI.SIAMO L’ITALIA È DOBBIAMO TROVARE DI NUOVO LA NOSTRA IDENTITÀ AL DI LÀ DEI SINGOLI PERSONALISMI. @adalet_official