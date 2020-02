Eleonora Daniele choc: “Rapita, uccisa e gettata in discarica a soli 7 anni”. Sui social tutto lo sdegno e lo sconcerto della presentatrice televisiva per quanto accaduto.





E’ stato solo poche ore fa che Eleonora Daniele ha coinvolto tutto il pubblico dei propri followers su Instagram pubblicando un post con il quale ammette tutto il suo sconcerto per la vicenda della piccola Fatima.

Eleonora Daniele, il post choc sui social per la piccola Fatima

La notizia del brutale assassinio della piccola Fatima Cecilia Aldrighett sta facendo il giro del mondo. La bimba, di soli 7 anni, è stata torturata e uccisa in Messico. Il corpicino della piccola è stato trovato in un sacchetto di plastica a Città del Messico sabato, tre giorni dopo la sua scomparsa. La polizia ha arrestato e accusato di rapimento, tortura e omicidio una coppia di coniugi. Ma il caso ha lasciato sconvolto l’intero Paese e sta facendo in queste ore il giro del mondo.

Anche nel nostro Paese l’indignazione e lo sconcerto per quanto accaduto si è ben presto diffuso. In particolar modo solo poche ore fa anche Eleonora Daniele si è mostrata fortemente colpita da quanto accaduto alla bimba. La presentatrice televisiva infatti, la quale ben presto diventerà mamma, ha pubblicato attraverso il proprio account Instagram una fotografia della bambina, mostrandosi in questo modo fortemente scossa per quanto accaduto.

Moltissimi sono stati a questo punto i commenti in risposta da parte di tutti gli utenti che seguono la Daniele e che si sono mostrati estremamente addolorati per quanto accaduto e attoniti per la brutale e inspiegabile violenza condotta su questa bambina.