Edoardo Tavassi, chi è: curiosità e vita privata, cosa sappiamo

Cosa sappiamo su Edoardo Tavassi, chi è: curiosità e vita privata del fratello dell’ex gieffina e presunto fidanzato di Diana Del Bufalo.

Fratello della ben più nota Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi si fa conoscere nello studio del Grande Fratello, quando fa esplodere la lite con l’ex gieffino Pietro Titone. Era gennaio 2011, lui cercò di difendere la sorella dalle accuse dell’altro gieffino.

Addirittura fu Alessia Marcuzzi a separarli: poi mentre Guendalina Tavassi ha avuto una carriera anche televisiva, del fratello si perdono rapidamente le tracce. Poco si sa sul privato.

Curiosità e vita privata di Edoardo Tavassi

Amante del calcio e tifoso romanista, Edoardo Tavassi ha un cane di nome Rocco. In generale adora gli animali. Nel gennaio 2020 sono cominciati a circolare, sul web, alcuni rumors secondo cui avrebbe un flirt con Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Paolo Ruffini. Lei ha smentito in un primo momento, ma a quanto pare ci sarebbe del tenero. Una relazione comunque riservata, con lei che invita i suoi fan a non credere a nessuna voce.

Delle storie passate del giovane, invece, non abbiamo alcuna informazione. Amante dei tatuaggi, attivo sui social, con qualche migliaio di follower su Instagram, il giovane ha anche raccontato che ha un buon rapporto con il marito della sorella, Umberto D’Aponte, il quale lo ha conquistato giocando alla X-Box.