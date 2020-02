Disastro ferroviario a Melbourne: treno deraglia, due le vittime accertate

Un treno in viaggio da Sidney e Melbourne si è ribaltato durante il tragitto. Il bilancio è di due vittime e numerosi feriti.

Attimi di terrore per i 160 passeggeri che viaggiavano sul treno partito da Sidney e diretto a Melbourne nella mattinata australiana. Il convoglio era partito alle prime luce dell’alba e intorno alle 7:00 del mattino (ora locale, da noi erano le 21 di ieri) è giunto nei pressi di Wallan, città che dista 50 chilometri da Melbourne. Superato il centro abitato, il treno è uscito fuori dai binari ed alcuni dei vagoni si sono accartocciati.

L’impatto con il suolo è stato traumatico per tutti coloro che si trovavano all’interno dei vagoni. Ad avere la peggio pare siano stati il macchinista ed un passeggero entrambi deceduti prima dell’arrivo dei soccorsi. Un altro passeggero è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Melbourne ma non è chiaro quali siano le sue condizioni. Numerosi i feriti, ma per il momento le autorità non sanno quantificare il numero preciso delle persone che hanno avuto bisogno di supporto medico né le loro esatte condizioni.

Treno deragliato in Australia: i soccorsi stanno assistendo i feriti

Sul luogo del disastro ferroviario sono giunti i vigili del fuoco e decine di ambulanze. I paramedici hanno anche imbastito un centro d’assistenza temporaneo nel quale visitare i feriti e stabilire se questi hanno bisogno di ulteriori visite in ospedale. Sui numeri dei feriti, come detto, non ci sono informazioni certe. Dettagli incoraggianti, però, emergono dalla testimonianza di un medico che si trovava nel convoglio, il Dottor Scott Rickard.

Questo infatti ha condiviso la propria testimonianza su Twitter, dove si legge: “Fortunatamente solo poche persone sono rimaste ferite nel nostro vagone. La roba è volata ovunque, i vagoni di sono accartocciati ai bordi. Noi siamo usciti. Molte persone sono state in grado di uscire da sole. Siamo ancora in stato di shock, ma stiamo bene. Adesso stiamo bevendo una tazza di tè”.