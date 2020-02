GFVip, Conversano choc sulla Enardu: “Violenza fisica contro Pago”

GFVip, Conversano contro Pago: “Smettila di fare lo zerbino, perdi la dignità”. Intervento a gamba tesa dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno di Serena Enardu.

Giovanni Conversano, intervistato dal settimanale Nuovo, non le manda a dire e crea molta polemica con la sua opinione in merito alla relazione tra il cantante Pago e Serena Enardu.

Conversano, oggi felicemente a Giada Pezzaioli, ha le idee chiare: “Credo che lei non abbia rispetto per Pago. E lui si è dimostrato uno zerbino perché continua a difenderla. Per quanto uno possa essere innamorato c’è un limite. Lei pretendeva che lui andasse contro a suo fratello e anche questa è una cosa grave”.

Duro attacco di Conversano contro Serena Enardu e accuse di violenza contro Pago

Conversano poi sottolinea come non gli sia piaciuta la scena nella quale Serena spinge con il dito Pago durante una lite: “Ha spinto con aggressività Pago più volte con il dito mentre litigavano. Se lo avesse fatto lui oggi parleremmo di violenza sulle donne: bisogna confrontarsi con le parole non con le mani. Lei gli ha messo le corna davanti a tutti, ha espresso il suo gradimento sui social nei confronti di Alessandro pretendendo che Pago lo accettasse e che prendesse le sue difese…E ora è lui a chiedere scusa? Queste non sono certo relazioni civili”.