Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro |”Sarcina geloso vuole un confronto”

Francesco Sarcina sarebbe geloso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il cantante de Le Vibrazioni sarebbe intenzionato a chiedere un confronto con la sua ex.

Il flirt ormai conclamato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra piacere proprio a tutti. I due sono entrati a stretto contatto al ‘Grande Fratello Vip 4’, nonostante i propositi di lei che aveva dichiarato di non volersi esporre o legare sentimentalmente a nessuno all’interno della casa. E questo per preservare la figlia piccola avuta da Francesco Sarcina.

Ma proprio il cantante de Le Vibrazioni non sarebbe affatto entusiasta di questo avvicinamento della sua ex moglie al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Lo riferisce il settimanale ‘Oggi’, che paventa anche la possibilità di un confronto tra i due ex coniugi, separatisi negli scorsi mesi.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lei parla malissimo del suo ex Francesco Sarcina

“Si racconta che Sarcina non gradisca affatto questo flirt di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E lui vorrebbe parlare faccia a faccia con la sua ex. Magari potrebbe essere un modo per cercare di tornare insieme e ricostituire una famiglia, con la loro bambina di 4 anni”. Ma stando a quanto affermato proprio da Clizia di recente, questa sembra proprio una ipotesi fantascientifica. “Lui pretendeva che io ogni volta potessi redimerlo. Mi occupavo di tutto. Gli facevo le diete, lo allenavo, i primi anni senza di me non faceva niente. Soprattutto dopo la nascita di nostra figlia mi ha annientata come donna. Mi diceva che ero inadeguata, che la mia laurea non valeva niente, che ero una figlia di papà. Non ha fatto altro che distruggermi, eravamo in competizione. E l’amore per lui si è ormai esaurito”.

