Clizia Incorvaia bagno | lei mostra tutto in vasca al GF Vip 4 FOTO

Al ‘Grande Fratello Vip 4’ Clizia Incorvaia fa il bagno ed un movimento incauto rivela tutto alle telecamere. Alcuni la accusano: “L’ha fatto per farsi notare”.

La bellissima Clizia Incorvaia ed il bagno ‘incriminato’. Sui social network, e su Twitter in particolare, gli appassionati del ‘Grande Fratello Vip 4’ non stanno facendo altro che parlare di lei e della sua performance improvvisamente bollente.

Infatti la ex moglie di Francesco Sarcina ha regalato pochi ma intensi secondi caldissimi. Tutto è nato con lei immersa nella vasca da bagno, che però incautamente ha spostato il pezzo di sopra del suo costume. E questo ha fatto si che le telecamere inquadrassero tutto, ma proprio tutto. I sempre attenti cacciatori di frame hanno catturato il momento, ed ora il fermo immagine sta facendo il giro del web. Il costume arancio indossato da Clizia Incorvaia nel suo bagno già destava forti istinti in chi la ammirava. Ma questo fuori programma ha letteralmente fatto uscire tutti di testa.

Clizia Incorvaia bagno, alcuni spettatori la accusano: “L’ha fatto apposta”

Ma gli ammiratori della 33enne di Pordenone sembra si stiano battendo per impedire la diffusione su vasta scala delle immagini intime di Clizia. Non manca però anche chi accusa la donna di avere studiato la cosa a tavolino. Magari per farsi notare, proprio nei giorni in cui la casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ sta facendo da teatro alle ‘tre grazie’ entrate di recente al suo interno. Si tratta di Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese, che stanno letteralmente stravolgendo le dinamiche interne di alcuni degli inquilini in gara.

“Non è umile”

Alla Incorvaia viene imputato di essere egocentrica. “L’umiltà, una dote che non avrà mai”. “Vuole mettersi in mostra, sente la competizione delle nuove entrate”. Sono alcune delle accuse rivolte a Clizia. Che da par suo si è legata in maniera ormai evidente a Paolo Ciavarro. Ed a proposito del suo matrimonio finito con Francesco Sarcina ha detto: “Mi ha distrutto come donna, l’amore verso di lui si è esaurito”.

