Claudia Gerini, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Età, carriera, figli, ex marito e curiosità varie: ecco tutto quel che c’è da sapere sulla nota attrice romana Claudia Gerini.

Claudia Gerini è una delle attrici italiane più amate dal pubblico femminile e maschile per la sua bravura, la sua bellezza e la sua simpatia. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Carlo Verdone, la storia d’amore con Claudia Gerini: come è andata veramente

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Claudia Gerini

Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre 1971. Appena 13enne ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e nei primi anni ’80 è apparsa in alcuni spot televisivi. Nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Nel 1991 ha esordito in televisione nel programma Primadonna in cui ha condotto un gioco telefonico. Dopo di che è entrata a far parte di Non è la Rai.

I film che hanno fatto conoscere Claudia Gerini al grande pubblico sono Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone. Negli anni successivi ha preso parte a molte altre produzioni cinematografiche di successo, tra cui Fuochi d’artificio (1997), Tutti gli uomini del deficiente (1999), La passione di Cristo (2004), Non ti muovere (2004) e La terra (2006).

Nel maggio 2006, in particolare, Claudia Gerini è stata protagonista della miniserie tv in sei puntate 48 ore, in onda su Canale 5. E dopo aver lavorato con Giuseppe Tornatore nel film La sconosciuta (2006) è stata protagonista del film di debutto alla regia del compagno Federico Zampaglione, Nero bifamiliare (2007). Ha poi interpretato Elisabetta detta “Titti”, la sorella di Patti nella popolare sit-com Camera Café.

All’attività di attrice Claudia Gerini ha affiancato anche quella di doppiatrice prestando la voce a Madison Paige nel videogioco Heavy Rain, a Marina in Sinbad – La leggenda dei sette mari e a Barbie in Toy Story 3 – La grande fuga. Nel 2008 è tornata a lavorare con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone e prima dell’estate 2009, in attesa del secondo figlio, ha pubblicato il suo primo album Like Never Before.

Nel 2014 Claudia Gerini è tornata nelle sale con Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese e Maldamore di Angelo Longoni, ottenendo per le interpretazioni in entrambi i film una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. E nel 2017 è entrata nel cast della commedia musicale dei Manetti Bros. Ammore e malavita, che le è valsa il David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nello stesso anno è stata protagonista di Nove lune e mezza, accanto a Michela Andreozzi e di Suburra – La serie, prodotta da Netflix.

Per quanto riguarda la vita privata, Claudia Gerini è madre di due bambine, la prima avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, l’altra da Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino cui è stata legata dal 2005 al 2016. Per il resto, l’attrice pratica regolarmente taekwondo: il 26 maggio 2013 ha ottenuto il grado di cintura nera presso la Federazione Italiana Taekwondo!

Leggi anche –> Claudia Gerini, ennesimo nuovo amore: ne parla lei stessa

EDS