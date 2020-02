Perché andare a Dubai in vacanza: arriva la Ciel Tower

Dubai supera se stessa: arriva il Ciel Tower, l’hotel più alto del mondo con 82 piani e oltre 1200 suite.

Se state cercando un luogo dove andare che sia caratterizzato da quanto più futuro possibile, tecnologie all’avanguardia e qualsiasi tipo di comfort allora sappiate che la città che fa per voi è Dubai. Si tratta di una città in continua crescita che non si ferma mai e che cerca sempre di superare se stessa. Proprio in quest’ottica, infatti, proprio a Dubai, nel 2023 verrà costruito l’hotel più alto del mondo.

Il Ciel Tower: il nuovo hotel più alto del mondo

Siamo, nello specifico, a Dubai Marina e quello che verrà realizzato nel 2023 sarà il Ciel Tower, l’hotel più alto del mondo appunto che misurerà 360 metri. Un record che leva il primato ad un altro grattacielo altissimo, l’hotel Gevora che si trova sempre a Dubai, ma è più basso di 4 metri. Una Dubai che batte Dubai insomma. Dalle prime anticipazioni sappiamo che questo hotel avrà 82 piani, 1209 suite e residenze di lusso, svariati ristoranti dove poter mangiare cibi e pietanze tipiche di ogni paese del mondo, una spa, una piscina a sfioro sul tetto e un ponte di osservazione di vetro per un’esperienza pazzesca ad alta quota.

Ma non si ferma qui la città di Dubai. Proprio qui, infatti, il prossimo anno aprirà i battenti la Dubai Creek Tower ossia l’edificio più alto del mondo che però non sappiamo quanto misurerà. L’idea è infatti quella di svelare la reale altezza dell’edificio solo il giorno dell’inaugurazione.

Le attrazioni più interessanti di Dubai

Dubai è una città straordinaria che negli anni ha sempre puntato molto sui servizi e sul turismo aumentando e portando alle stelle il valore immobiliare. Il boom è stato dal 2004 al 2006 e in quegli anni sono state realizzate moltissime costruzioni. La città viene suddivisa in aree:

Bastakia: oggi è il centro delle attività culturali e storiche

Deira: conosciuta maggiormente per le attività commerciali con il famoso Gold Suq ossia il mercato dell’oro

Jumerirah: una delle zone più interessanti a livello turistico dove troviamo la celebre Burj al-Arab (Torre degli arabi), oggi tra i simboli di Dubai.

La città poi ha anche moltissime attrazioni di grande importanza e magnificenza come l’arcipelago The World, inaugurato nel 2008, composto da trecento isole che, se viste dal satellite, sembrano proprio ricordare il nostro pianeta. Altro luogo di interesse sono le Palm Island, anche in questo caso un insieme di isole che, se viste dall’alto, ricordano delle palme. Altro luogo di interesse per i turisti potrebbe essere il Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grande del mondo che si sviluppa su un’area di oltre 220mila metri quadrati con anche un cinema da 14 sale.

Se poi volete sciare potrete farlo allo Ski Dubai un complesso indoor con tre piste da sci. Chiaramente poi non potete perdervi il famigerato Burj Khalifa alto 828 metri che dalla sua inaugurazione è il grattacielo più alto del mondo.