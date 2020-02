Caso Marco Vannini: quanto rischia Antonio Ciontoli – VIDEO

Quanto rischia Antonio Ciontoli se condannato nel processo di Appello bis per la morte di Marco Vannini: la nostra video scheda.

Nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza della Cassazione per la morte di Marco Vannini, ucciso il 18 maggio 2015 nella villa dei Ciontoli a Ladispoli. Le circostanze di questo delitto ancora oggi non appaiono chiare, ma quel che è certo è che si terrà un nuovo processo d’Appello.

Infatti la Cassazione ha rinviato in Corte d’Appello per un nuovo processo Antonio Ciontoli, principale imputato. Nuovo processo anche per gli altri tre imputati. Ma cosa rischia l’ex militare della Marina?

Antonio Ciontoli processato per l’omicidio Vannini: quanto rischia

Molto bene lo ha spiegato Celestino Gnazi, l’avvocato della famiglia di Marco Vannini, intervistato dalla trasmissione televisiva ‘Le Iene’. In sostanza, il legale spiega che per Ciontoli in Appello potrebbe essere confermata la condanna comminata in primo grado, “non più di 14 anni di carcere” per omicidio volontario. Dice l’avvocato: “Sotto la pena di 5 anni di reclusione non può andare Antonio Ciontoli. Quindi si partirà da 5 anni a salire anche nell’ipotesi dell’omicidio colposo perché si dovrà valutare se si applicherà o meno l’aggravante si aumenterebbe di un terzo”.

Gnazi ha proseguito nel suo ragionamento: “Nell’ipotesi in cui verrà riconosciuto l’omicidio volontario probabilmente la pena probabilmente sarà quella di 14 anni come stabilito in primo grado. Possiamo dire che oggi le porte si sono riaperte, questo è un grande risultato. Oggi è possibile parlare di omicidio volontario per tutti i componenti della famiglia Ciontoli. Un processo ex novo non si potrà rifare. Possiamo ben sperare che entro il 2020 il processo di secondo grado si sarà chiuso. Bisognerà capire se la Corte ammetterà o meno un’integrazione probatoria o nuove prove”.