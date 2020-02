Il caso Bugo-Morgan arriva al Gf Vip: Asia Valente nei guai – VIDEO

Anche al Grande Fratello Vip arriva il caso Bugo-Morgan: a raccontare agli inquilini della casa l’accaduto è stata Asia Valente.

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Asia Valente potrebbe addirittura rischiare subito l’esclusione. Tra le influencer più chiacchierate nei salotti televisivi italiani, la giovane ha violato infatti il regolamento.

In sostanza, la giovane influencer ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, raccontando di quanto accaduto al Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan.

Come noto, i concorrenti del Grande Fratello non dovrebbero sapere nulla di quanto accade fuori dalla Casa, invece Asia Valente ha confidato: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”. Paola Di Benedetto osserva: “Ti hanno detto che potevi dircelo?”. Poi da lì a poco il richiamo in confessionale nei confronti dell’influencer. Adesso rischia l’esclusione?