Bambina morta meningite | il decesso a Parma a 6 anni

C’è una bambina morta per meningite a Parma. La piccola è entrata in ospedale in condizioni serie e la scomparsa è avvenuta nel giro di un solo giorno.

C’è una bambina morta per meningite all’ospedale di Parma. La piccola aveva solamente 6 anni e la grave forma invasiva di malattia non le ha lasciato scampo. Per i medici è accorsa una forma particolarmente rara e virulente di patologia rispetto a quelle comunemente note.

Nello specifico a colpire è stata una meningite batterica da streptococco beta emolitico di gruppo A. L’Azienda Usl di Parma parla di questo triste caso e fa sapere che per questa forma di meningite non è prevista profilassi antibiotica. Il percorso da seguire suggerisce invece l’applicazione di tamponi faringei da sottoporre alle persone che entrano in contatto stretto con un soggetto malato, anche se privo di sintomi.

Bambina morta meningite, il ricovero scattato il 14 febbraio

La bambina morta di meningite viveva con la sua famiglia a Langhirano, località in provincia della città ducale. Era stata ricoverata venerdì 14 febbraio per poi essere trasferita d’urgenza nel Centro di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore. A circa 24 ore da questo spostamento è però avvenuto il decesso. Purtroppo non c’è alcun vaccino a disposizione per contrastare le infezioni da streptococco beta emolitiche del gruppo A. Il tampone faringeo è stato applicato ai compagni di classe della sfortunata bambina, agli insegnanti ed ai familiari. Nel caso di positività al batterio, sarà messa in atto una accurata terapia antibiotica.

