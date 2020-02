Ambra Angiolini, problemi alimentari: esiste un libro segreto – VIDEO

Ambra Angiolini sarebbe al lavoro su un libro “segreto” in cui parla dei problemi alimentari di cui ha sofferto in giovinezza.

Il settimanale ‘Chi‘ ha fatto luce sul periodo di assenza dalle scene di Ambra Angiolini. A quanto pare l’attrice in questo momento sarebbe concentrata esclusivamente sulla scrittura di un libro che per il momento non è stato annunciato. Sul rotocalco si legge: “In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza. Il titolo infatti sarà In-Fame”.

Nulla a che fare dunque con la presunta gravidanza di cui hanno parlato diversi settimanali scandalistici nelle scorse settimane. Sebbene ‘Chi‘ abbia fatto luce su questo progetto segreto, ancora non esiste una conferma ufficiale da parte di Ambra, dunque non è possibile sapere a che punto sono i lavori sul testo e quando potrà essere acquistato dai suoi fan.

