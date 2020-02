Sciare in Trentino e non solo: i rifugi dove rilassarsi e i festival di primavera

Sciare in Trentino e non solo: i rifugi dove rilassarsi e i...

Cosa fare in Trentino in primavera oltre a sciare: i rifugi per il relax, i festival e le promozioni di marzo.

Si respira aria di primavera e, nonostante quest’anno l’inverno non sia stato intenso, anzi, pare non sia nemmeno arrivato, gli appassionati di sci sono pronti a non rimanere indietro e a solcare le piste da sci senza sosta. Il sole rende l’aria meno fredda e quindi sciare in alta montagna diventa molto più piacevole. Anche chi non sa sciare può godere delle bellezze della neve, comodamente sdraiati al sole a fondo pista, magari con una bella cioccolata calda tra le mani. Già, ma dove andare per riposarsi?

Dove riposarsi in Trentino: i rifugi più belli

Il Trentino è sicuramente una meta molto interessante per gli sciatori e le destinazioni tra cui scegliere sono svariate. Sicuramente per chi vuole rilassarsi e non stancarsi troppo sulle piste, non possiamo non citare il Rifugio Maria chiamato anche la Terrazza delle Dolomiti, sopra Canazei. Altra destinazione per chi si vuole rilassare è il rifugio InAlto sul Col Margherita, nei pressi di Passo San Pellegrino. Il punto di forza è sicuramente il fatto che tutto il rifugio è caratterizzato da ampie vetrate panoramiche che sembrano tuffarsi sulla parete sud della Marmolada. Nello ski lounge Lo charlet invece c’è un solarium pazzesco pronto e rinvigorire le energie degli sciatori. Spostandosi invece in una location particolare, ossia il ghiacciaio Presena, in Val di Sole, al Panorama 3000 Glacier, potrete ammirare uno spettacolo unico a tremila metri. Se invece ci spostiamo a Marilleva, al rifugio Solander o allo Chalet Fiat potrete rilassarvi in un modo unico e personalizzato, circondati da un panorama pazzesco. In ultimo lo Chalet Rocce Rosse Mountain Lounge vi permetterà di dedicare tempo alla tintarella, ma anche di fare aperitivo vista Dolomiti.

La Promo Dolomiti Superski

Gli inarrestabili sciatori, invece, potranno godersi la neve fino all’ultima sciata con Dolomiti Superski che propone l’offerta Dolomiti Super Sun 2020 valida in tutte le strutture aderenti all’iniziativa. Chi prenota così un soggiorno di 7 giorni ne paga solamente sei, un’occasione molto interessante.

I Festival in programma in Trentino

Sempre in primavera, nelle Dolomiti trentine, ci sono poi tanti appuntamenti musicali interessanti. Il 7 marzo nelle piste della Val di Fiemme inizia infatti il Festival Dolomiti Ski Jazz. Una grande festa della durata di 9 giorni. Tanti gli ospiti attesi che animeranno le giornate di festa. A questa iniziativa si abbraccia anche il Dolomiti Food Jazz, fino al 15 marzo. Gli chef qui creeranno delle portate pazzesche ispirandosi al jazz. Dal 21 marzo all’11 aprile invece la musica sarà prettamente country nell’ambito del Festival Val di Fassa Panorama Music.