Tottenham Lipsia Champions League: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Tottenham e Lipsia è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 21.00, il match di Champions League valido per gli ottavi di finale tra Tottenham e Lipsia. In contemporanea il match tra Atalanta e Valencia.

Si affrontano due squadre con qualità e storia diverse: da una parte l’esperienza dei vice campioni d’Europa e del loro allenatore Mourinho, dall’altra la freschezza dei tedeschi.

Tottenham Lipsia: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Tottenham Stadium di Londra San Siro viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky 253. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Anche questa, come Atalanta-Valencia, è una sfida inedita: le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia nelle Coppe europee. Sono invece 10 i precedenti fra gli Spurs e le squadre tedesche in Champions League: 5 le vittorie inglesi contro le tre tedesche. Per il Lipsia si tratta del primo ottavo di finale della storia.

Tottenham Lipsia, le due squadre in campo: le formazioni

La formazione inglese, guidata da Mourinho, un esperto delle competizioni internazionali, punta in attacco su Lucas Moura, Dani Olmo e Werner le 2 punte della squadra tedesca. Queste le formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga; Ndombele, Winks; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas Moura. Allenatore: Mourinho

LIPSIA (4-2-2-2): Gulacsi; Mukiele, Klosterman, Halstenberg, Angelino; Haidara, Laimer; Sabitzer, Nkunku; Dani Olmo, Werner. Allenatore: Nagelsmann