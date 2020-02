Stasera in tv film – C’est la vie, Prendila come viene: trama,...

Il film di oggi, 19 febbraio, C'est la vie – Prendila come viene racconta la storia di un wedding planner scrupoloso alle prese con uno staff indisciplinato



Cosa accade quando un manager di polso e organizzato si trova a doversi affidare a uno staff indisciplinato? Tutto questo accade nel film che questa sera in televisione sarà su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. La commedia francese emana tutto lo spirito frizzantino delle sue origini, avvalendosi di una miriade di personaggi goffi e quanto mai fuori dagli schemi.

C’est la vie – Prendila come viene, trama

La pellicola può essere giustamente definita una commedia corale per il folto gruppo di variopinti personaggi che la anima. Basta dare un’occhiata al nutrito cast per rendersi conto di quanti attori abbiano preso parte al film.

Max Angély è un esperto wedding planner. I suoi gusti raffinati (e alquanto snob), lo hanno reso un perfetto organizzatore di matrimoni eleganti e raffinati, oltre che molto famoso nel suo ambiente. Quando si troverà a fare i conti con uno staff che non considera all’altezza della situazione, Max dovrà fare i conti anche con il suo vero Io, nascosto da tempo sotto la sua facciata rigida e impassibile. Lo staff dell’evento non lo ascolterà Max e farà tutto il contrario di tutto rispetto agli ordini da lui impartiti.

Il minuziosamente pensato matrimonio fra Pierre e Héléna più che essere elegante sarà divertente (almeno per noi spettatori).

Cast completo:

Jean-Pierre Bacri (Max Angély)

Gilles Lellouche (James)

Jean-Paul Rouve (Guy)

Benjamin Lavernhe (Pierre)

Vincent Macaigne (Julien)

Eye Haïdara (Adèle)

Suzanne Clément (Josiane)

Hélène Vincent (Geneviève)

Alban Ivanov (Samy)

Judith Chemla (Héléna)

William Lebghil (Seb)

Kévin Azaïs (Patrice)

Antoine Chappey (Henri)

Manmathan Basky (Roshan)

Khereddine Ennasri (Nabil)

Gabriel Naccache (Bastien)

Nicky Marbot (Bernard)

Manickam Sritharan (Kathir)

Jackee Toto (Nico)

Paramasamy Jeasavan (Hubert)

Grégoire Bonnet (Valery Leprade)

C’est la vie, Prendila come viene, trailer del film

