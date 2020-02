Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 19 febbraio

Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi...

Piero Chiambretti a Cr4, stasera in televisione, celebrerà il genio femminile: tutti i dettagli sulla serata e gli ospiti di oggi, 19 febbraio

Oggi, 19 febbraio, Piero Chiambretti presenta Cr4 – La Repubblica delle donne in una puntata incentrata sul genio femminile. Ovviamente lo show man lo farà a modo suo, con lo stile ironico che contraddistingue sia lui che il programma da lui generato. Il talk andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Scopriamo insieme gli ospiti di questa serata in tv all’insegna dell’intelligenza (o quasi).

Cr4 – La Repubblica delle donne e il genio femminile

L’irriverente show durante questa serata in tv si affaccerà a molti argomenti di cui il principale sarà un omaggio al genio femminile.

Uno dei più discussi ospiti di stasera sarà Francesca Cipriani. Conosciuta per il suo essere bombastica, la show girl è stata la vincitrice di La Pupa e il Secchione nel 2010, programma di cui ora è la conduttrice. Al fianco di Paolo Ruffini, infatti, presenta l’edizione 2020 che, anche grazie all’aggiunta dei Viceversa ha registrato ascolti da record.

Stasera Francesca Cipriani, laureata in Scienze Politiche, verrà sfidata sulle sue conoscenze accademiche e dovrà dimostrare la sua intelligenza, al di là del suo personaggio.

Cr4, ospiti e cast:

Francesca Cipriani

Roberto Giacobbo

Piergiorgio Odifreddi

la professoressa Ambra Lombardo

Vittorio Feltri

Annalisa Chirico

Maria Capobianchi

il direttore del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani che fornirà un aggiornamento sul Coronavirus Francesca Barra

Iva Zanicchi

Cristiano Malgioglio

Martinelli e Lula

Eugenio in via di Gioia

Philipp Plein

il fondatore della maison di lusso parlerà dell’imminente Fashion Week di Milano Massimo Lopez

Lory Del Santo

l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano

il trio soprano Appassionante

Rosalia Porcaro

Katia Follesa

le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa

