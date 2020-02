Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: concorrente e anticipazioni di oggi

Stasera in televisione tonerà Chi vuol essere milionario con il suo quarto appuntamento in prima serata: le anticipazioni di oggi 19 febbraio

Il Game show condotto da Gerry Scotti andrà in onda stasera alle ore 21.20, ovviamente su Canale 5. Le ultime puntate in prima serata ci hanno fatto sognare il Milione facendoci sentire sempre più coinvolti dalla sorte dei concorrenti in gara.

Cosa accadrà stasera?

Leggi anche –> Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 19 febbraio

Chi vuol essere milionario, continua il boom di ascolti

Quarta di sette, la prima serata di questa sera in tv sarà di nuovo all’insegna del fatidico Milione. Trasmissione che regala uno share quasi inconcepibile per la fascia d’orario che generalmente occupa, Chi vuol essere milionario ha conquistato l’ambita prima serata e questa sembra essere stata una mossa gradita dai telespettatori. Ci sono stati alcuni cambiamenti nel regolamento del quiz show come la scomparsa dell’aiuto del pubblico e la reintroduzione dello switch. Nel complesso, però, il mood del programma non ne ha risentito. Rimangono i tre aiuti fondamentali, ossia il 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio e Chiedilo a Gerry. Quest’ultimo è stato molto apprezzato dai telespettatori e ha dato nuova linfa alla trasmissione.

Durante la scorsa puntata esilarante è stata la correzione di un concorrente alla domanda degli autori. Alessandro al di là della sua corsa al Milione ha conquistato il favore del pubblico per aver contestato il quesito:

“Quale tra queste metafore animalesche NON trae propriamente origine da un nome di un animale?”

Secondo Alessandro, infatti, non si trattava affatto di metafore bensì di similitudini, anche testimoniate dalla presenza dell’avverbio come:

“Penso che l’origine del proverbio sia quella… che in realtà non sono metafore… sono similitudini perché c’è il come…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI