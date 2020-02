Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 19 febbraio

Chi l’ha visto? stasera in tv torna con l’appello della madre delle due gemelle scomparse nel 2011, Alessia e Livia Schepp: tutte le anticipazioni sul programma in onda questa sera su Rai 3

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?, questa sera in tv sarà in onda, come sempre in diretta, per indagare su casi di uomini e donne scomparsi e sui misteri di cronaca italiana rimasti irrisolti.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 2. Vediamo insieme chi sono gli scomparsi su cui sarà incentrato l’appuntamento settimanale e le anticipazioni di questa serata in tv.

Appello della madre alle due gemelle Schepp e altri casi trattati stasera

Le lettere inviate da Matthias Schepp alla moglie avevano riferito chiaramente:

“Le ho uccise” e “Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le rivedrai più.”

Dopo essersi suicidato buttandosi sotto un treno in corsa a Cerignola (Foggia), però, gli avvistamenti delle due gemelle si sono susseguiti negli anni tanto che tutt’oggi il caso non è stato ancora chiuso. Irina Lucidi, madre di Alessia a Livia Schepp, torna a rivolgersi alle figlie con un accorato appello e tramite il sito della fondazione Missing Children Switzerland posta una foto con la simulazione di come Alessia e Livia potrebbero essere oggi, diventate adolescenti. Anche Chi l’ha visto? stasera torna sul caso con inchieste dettagliate.

Verrà raccontata la storia dell’uomo di 53 anni ucciso a Vittoria (in provincia di Siracusa) da un’auto pirata e verrà proseguita la raccolta di testimonianze (anche dal diretto interessato) sull‘omicidio di don Rocco. L’anziano prete, secondo quanto riportato dal tribunale (con una condanna in primo grado di 21 anni e 6 mesi) sarebbe stato ucciso a Pizzoli da don Paolo Piccoli.

Si parlerà anche del tassista aggredito a Roma, nel quartiere di Montespaccato, da un suo cliente che ha tentato di rubargli la vettura. Un arresto è stato già effettuato, ma la polizia è ancora alla ricerca dei complici del reato.

Furti seriali nelle case della provincia di #Siracusa: almeno 14 colpi in due mesi. Ci sono altre vittime? I Carabinieri hanno arrestato un 36enne. #chilhavisto pic.twitter.com/OfFx3IylDU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 17, 2020

Chi l’ha visto, scomparsi:

Tammaro Tavoletta

scomparso da Aversa, provincia di Caserta il 06/10/2019

Nicola Gosetti

scomparso da Prevalle (Brescia) il 01/01/2020

Elio Vaglia

scomparso da San Severo (Foggia) il 16/02/2005

Massimo e Davide Mirabello

scomparsi da Dolianova (Sud Sardegna) il 09/02/2020

