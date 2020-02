Sigarette prezzi | scattano i rincari | le marche interessate

Diverse marche di sigarette con prezzi maggiorati: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato attua un aumento del costo di vendita.

Aumento sigarette prezzi: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato rende noto il provvedimento di rincaro per diversi marchi. Una disposizione che porta il costo di ogni singolo pacchetto salire tra i 10 ed i 20 centesimi. Solamente alcuni dei marchi regolarmente in commercio e reperibili in ogni tabaccheria verranno interessati da questa decisione. Spiccano alcuni nomi di rilievo e molto consumati. Provvedimenti simili si prefiggono scopi diversi, come quello di provare a scoraggiare i fumatori al consumo eccessivo di ‘bionde’, per esempio. Ecco di seguito l’elenco completo.

Sigarette prezzi, le marche sottoposte ad aumento

821 , bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro AUSTIN blu e red: 4,60 euro

blu e red: 4,60 euro AU STIN verte: 4,70 euro

verte: 4,70 euro CHE e CHE blanco: 4,80 euro

e CHE blanco: 4,80 euro CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro ELYXIR : 4,70 euro

: 4,70 euro FUTURA: 4,80 euro

4,80 euro L&M: classica e blu 5 euro

classica e blu 5 euro MARLBORO: 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold: 5,90 euro

100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold: 5,90 euro MARLBORO GOLD: pocket pack 4,90 euro

pocket pack 4,90 euro MARLBORO: Gold Touch: 5,60 euro

Gold Touch: 5,60 euro MERIT: 5,50 euro

5,50 euro MULTIFILTER: 5,90 euro

5,90 euro MURATTI : 5,90 euro

: 5,90 euro PHILIP MORRIS: classic SSL blue e rossa 5,90 euro

classic SSL blue e rossa 5,90 euro PHILIP MORRIS: azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro

