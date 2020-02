Sicurezza sul lavoro | corsi di formazione senza laurea | denunciato

Un professionista che svolgeva da anni ed anni dei corsi in ambito di sicurezza sul lavoro non era in realtà qualificato per farlo. Ed ora è nei guai.

Un uomo che da diversi anni teneva degli appositi corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è stato denunciato. Il motivo è da inquadrare nel fatto comprovato che non possedeva i requisiti necessari per farlo. L’uomo svolgeva tali corsi, obbligatori per i dipendenti di diversi ambiti professionali, almeno dalla metà degli anni ’90, come scoperto dalle forze dell’ordine. E lui stesso risultava essere un consulente molto apprezzato. Il fatto è accaduto a Milano, con il professionista che era in possesso del solo diploma di scuola media. Per ricoprire la posizione che lui stesso ha mantenuto per almeno 25 anni c’era bisogno come minimo di un diploma di scuola superiore. Ma questa persona non aveva il titolo di studio richiesto per legge. Ed ora deve rispondere del reato di sostituzione di persona. Cosa che contempla anche una pena fino ad un anno di galera.

Sicurezza sul lavoro, emerse altre irregolarità a carico del professionista

La motivazione è da ricercare “al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, induce taluni in errore (…) attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”. L’uomo effettuava anche diverse consulenze per aziende in qualità di responsabile servizio prevenzione protezione. La Procura di Milano, che ha coordinato la relativa indagine, ha appurato come il professionista in tema di sicurezza sul lavoro non aveva in effetti un titolo di studio idoneo. Ma sarebbero venute a galla anche altre irregolarità, come ad esempio delle carenze evidenti in fatto di valutazione del rischio. I suoi principali clienti erano aziende attive nell’ambito della ristorazione, ma non solo. Ad ognuna l’uomo chiedeva un compenso di 3mila euro all’anno. Mai prima di oggi c’era stata alcuna denuncia a suo carico. Ora tutti i corsi da lui effettuati dovranno essere ripetuti, e questa volta verranno presieduti da docenti regolarmente qualificati.