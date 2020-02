Sassi contro treno | fermati vandali minorenni | “Ci annoiavamo”

Lanciavano sassi contro treno in passaggio ed avevano compiuto altri odiosi atti di vandalismo. La giustificazione degli incivili minorenni lascia di sale.

Un gruppo di ragazzini vandali è ritenuto responsabile di gravi comportamenti, come il lancio di sassi contro treno e diversi altri atti irresponsabili e pericolosi. Per loro stessi e per gli altri. Tutti loro sono stati identificati dai carabinieri. Si tratta di sette giovanissimi, con un 18enne e poi tutti gli altri minorenni. Tre dei quali non ancora punibili dalla legge in quanto di età inferiore ai 14 anni. Il tutto è avvenuto a Carpi, in provincia di Modena. Alle forze dell’ordine gli scapestrati incivili e decisamente male educati hanno affermato di avere agito così perché annoiati. Si scattavano dei selfie sui binari, lanciavano pietre contro i convogli di passaggio e compivano altri atti di vandalismo.

Sassi contro treno, individuati tutti i minori coinvolti

Ci sono in particolare due episodi recenti in questo senso, avvenuti rispettivamente l’8 ed il 14 febbraio scorsi. Le autorità hanno a disposizione anche delle immagini video estrapolate dalle telecamere di sorveglianza urbane che hanno ripreso tutto. Tra gli atti odiosi perpetrati c’è il danneggiamento di alcune vetture parcheggiate in strada. I delinquenti saltavano sui tettucci e rovinavano la carrozzeria, oltre ad infrangere i vetri. Si sono anche intrufolati nell’oratorio cittadino, distruggendo una telecamera e la porta di ingresso. Ora per tutti loro è arrivata una denuncia per danneggiamento aggravato e continuato e violazione della proprietà privata.

Due fratelli avevano rapinato una pizzeria nel 2019

Tra i vandali fermati figurano anche due fratelli che nel corso del 2019 vennero arrestati, assieme ad un terzo fratello, per una rapina messa a segno in una pizzeria di Carpi. Altre ipotesi di reato formulate dai carabinieri a carico del gruppo è quello del lancio di sassi contro un treno. Cosa che presuppone i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e getto pericoloso di cose. Per questa cosa ci sono tre minorenni in particolari ritenuti responsabili. Sullo smartphone di uno di loro c’erano foto e video delle assurdità compiute. I nomi di due di loro sono stati ora segnalati al Tribunale dei Minori di Bologna, mentre l’altro è stato denunciato.