Salvatore Pantaleo, chi è il giovane scomparso a Marsala: ultime notizie

Non ci sono novità sulla sparizione di Salvatore Pantaleo, il giovane scomparso a Marsala: ultime notizie, chi è il ragazzo di 28 anni.

Grande apprensione a Marsala, in provincia di Trapani, dove da una decina di giorni non si hanno più notizie di un giovane di 28 anni, che si chiama Salvatore Pantaleo. Il ragazzo abita in contrada Strasatti.

L’allarme è stato dato da alcuni familiari che hanno avvisato la Polizia di Stato. Sulla sua scomparsa si è tenuto stamani un vertice in Prefettura, alla presenza delle forze dell’ordine.

Cosa sappiamo su Salvatore Pantaleo, scomparso a Marsala

La scomparsa del ragazzo, col passare dei giorni, sta preoccupando sempre più i suoi congiunti e anche per tale ragione le forze dell’ordine si rivolgono agli abitanti di Marsala. L’invito è a dare eventuali notizie delle quali si è a conoscenza, rivolgendosi a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e a tutti gli organi competenti.

Nato in Germania, soprannominato I-Boy Patron, che è anche il suo nome sui social, la scomparsa di Salvatore Pantaleo tiene in apprensione una intera comunità. Poco fa, anche la pagina istituzionale del comune di Marsala ha lanciato un appello affinché chi sa qualcosa possa dare notizie sul giovane sparito nel nulla.