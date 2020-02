Conosciamo meglio la storia di Rosalia Porcaro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della comica

Rosalia Porcaro nasce a Casoria, città della provincia di Napoli, il 27 gennaio 1966. Frequenta il liceo scientifico statale “Filippo Brunelleschi” ad Afragola, dove oggi presiede l’Associazione ex studenti.

Nel 1984 si iscrive ad una scuola di recitazione e frequenta le compagnie di Antonio Casagrande, Rino Marcelli e Renato Carpentieri. Dopo un anno inizia la sua attività al Teatro Bellini di Napoli sostituendo un’attrice in uno spettacolo tratto dalle commedie di Eduardo Scarpetta. Successivamente recita in diversi spettacoli con testi di Jules Laforgue, Giambattista Basile, Luigi Pirandello, Georges Feydeau. Nel 1997 partecipa a una serata di giovani emergenti al Maschio Angioino, presentata da Francesco Paolantoni, come autrice e attrice comica nei panni di “Veronica”. Il suo personaggio riscuote tanto successo nella tv regionale TeleGaribaldi. Poi diventa popolare con Convenscion, Superconvenscion e L’ottavo nano, in cui interpreta il personaggio di “Natascha”. Poi partecipa a Markette di La7, e il programma radiofonico Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss[1]. Nel 2002 realizza e interpreta per il programma televisivo Palcoscenico un adattamento del monologo Una donna sola, scritto da Dario Fo e Franca Rame, che va in onda su Raidue il 2 febbraio alle ore 23:55. Nel 2010 partecipa ai programmi comici Zelig, Stiamo tutti bene su Raidue e alle fiction Notte prima degli esami.



Rosalia Porcaro chi è: vita privata

Della sua sfera personale si conosce ben poco, ma è legata sentimentalmente a Giuseppe Sollazzo, attore e regista di teatro. Dal 2006 la coppia ha un figlio di nome Carlo.