Romina Power irriconoscibile, trasformazione incredibile: cosa le è successo proprio poco dopo la straordinaria esperienza del Festival di Sanremo.

Il palco dell’Ariston si è illuminato quando Al Bano e Romina Power lo hanno calcato solo pochi giorni fa per una bellissima reunion. I due, che dal punto di vista artistico hanno ritrovato l’affiatamento, non si sono invece riavvicinati anche dal punto di vista personale come molti dei loro fan avrebbero voluto.

Leggi anche –> La doppia vita amorosa di Al Bano: 50 anni con Romina, ma bacia Loredana

Mentre Al Bano si è diviso tra Romina e Loredana Lecciso, Romina Power non ha mai lasciato molto spazio al gossip personale. Ora però si torna a parlare in maniera prepotente di lei dopo le foto apparse sull’ultimo numero di DivaeDonna.

Leggi anche –> Al Bano spegna la speranza: “So per certo che Ylenia è morta”. Ma Romina non ci sta

Romina Power irriconoscibile, ecco cosa sta facendo

Romina Power a 68 anni affronta uno dei momenti più importanti della sua carriera. Infatti l’ex moglie di Al Bano sarà protagonista del nuovo film dell’acclamato regista Guillermo Del Toro. Il titolo è Nightmare Alley ed è un remake del film del 1947 conosciuto in Italia come La fiera delle illusioni. In quel film recitava proprio il papà di Romina, Tyrone Power. Il suo ruolo sarà ora interpretato da Bradley Cooper.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Nelle foto proposte da Diva e Donna Romina Power appare molto diversa da come la conosciamo noi. Di certo per lei recitare al cinema non è una novità. Infatti la figlia d’arte nasce proprio come attrice e non come cantante. Il suo esordio in una pellicola avviene addirittura quando aveva solo 13 anni, nel 1964. In quegli anni girò ben 14 film, poi arrivò l’amore con Al Bano al quale seguirono una serie di film noti come musicarelli e basati proprio sui successi del cantante di Cellino San Marco.