Conosciamo meglio la storia di Irene Bellini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Giacobbo

Irene Bellini nasce il 22 maggio 1962. Laureata in Giurisprudenza, è diventata un’importante autrice di programmi tv collaborando con la Rai e con La7, in particolare nel progetto Stargate – Linea di confine, condotto proprio da suo marito Roberto Giacobbo tra gli anni Novanta e inizio anni 2000. Inoltre, Irene ha scritto numerosi saggi dedicati all’ambito del mistero, come L’Atlante dei misteri e Il segreto di Shakespeare. In un’intervista ai microfoni de Il Panorama, Roberto Giacobbo ha parlato del suo primo incontro: “Ho conosciuto mia moglie Irene nell’88, a una cena di amici, un gruppo di giovani della Rai. Una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Irene arrivò un ritardo, andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi”.

Irene Bellini chi è: vita privata

Irene ha conosciuto Roberto Giacobbo nel 1988. Verso la metà degli anni novanta si sono sposati. La donna possiede anche un account Instagram che vanta soltanto 233 followers dove condivide qualche scatto della sua vita privata. Ama tanto viaggiare come testimoniano le numerose foto che pubblica sul proprio profilo privato. Attualmente vive a Roma.