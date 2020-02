Conosciamo meglio la storia di Philipp Plein: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del noto fondatore del brand di lusso

Philipp Plein nasce a Monaco di Baviera il 16 febbraio 1978. S’iscrive alla facoltà di giurisprudenza e proprio durante questi anni ha iniziato a dilettarsi a disegnare e progettare mobili per gli amici e i familiari. Nel 1998 fonda la sua società che porta il suo nome con sede a Monaco: inizia a lavorare con accessori di lusso realizzati in pelle. Solo nel 2004, poi, realizza collezioni per la moda maschile, femminile e per bambini. Dal 2009 il brand cresce ancora di più con il primo negozio a Monaco e del primo showroom a Milano. Partecipa alla Milano Fashion Week nel 2011 e alla New York Fashion Week del 2017. Nello stesso ha acquistato una meravigliosa villa a Cannes ricca di oggetti di design in ogni stanza. Nel 2009 ha collaborato con Mattel per creare la Barbie Philipp Plein in occasione del 50esimo anniversario della bambola più famosa del mondo. Nel 2015 è uno dei giudici del talent show Forte Forte Forte con Raffaella Carrà, Asia Argento e Joaquim Cortes.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 19 febbraio



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Philipp Plein chi è: vita privata

Tanti i suoi flirt per quanto riguarda la vita amorosa: da Lindsay Lohan a Fernanda Rigon, da cui è nato il primo figlio dello stilista Romeo. Poi è stato con la modella Madalina Ghenea e poi con la top modellai Andreea Sasu. Attualmente è in compagnia di Lucia Bartoli, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui vanta circa 2 milioni di followers.