Un padre di Manchester è sconvolto quando la scuola frequentata dalla figlia Emma, di 14 anni, durante il corso di educazione sessuale propone apertamente ai ragazzi di sperimentare coi fetish.

Carl Lawrence, un addetto alla sicurezza, è rimasto sotto choc quando il liceo di Shevington di Wigan, Manchester, ha proposto un corso di educazione sessuale molto particolare. L’opuscolo fornito dai docenti a sua figlia Emma, di 14 anni, suggerisce agli adolescenti di ‘succhiare le dita dei piedi dei loro fidanzati‘ per esprimere amore. L’opuscolo 101 modi per dimostrare a qualcuno che lo ami senza fare sesso sembra innocente, proponendo di dare cioccolatini o fare complimenti ai propri partner.

Lawrence, padre di cinque figli, è rimasto molto sorpreso di leggere alcune delle proposte, come succhiare le dita dei piedi, mordere le orecchie o, addirittura, fare proposte di matrimonio. Il bizzarro opuscolo invita gli adolescenti a guidare, a fare una gita in barca o a comprare dell’intimo ai loro partner. Il padre trentacinquenne è venuto a conoscenza che il corso di educazione sessuale e il relativo materiale didattico è stato distribuito a ragazzi dai 13 ai 15 anni. Emma ha riportato al padre che molti suoi coetanei hanno riso dei suggerimenti proposti e gli insegnanti hanno detto loro che ‘non sai se ti piace finché non lo provi‘.

Carl ha espresso il suo malcontento al liceo di Shevington e ha richiesto che ogni lettura proposta ai ragazzi sia previamente approvata dalla commissione scolastica, l’unico metodo per assicurarsi che i testi siano appropriati. “Ciò che mi ha davvero sconvolto è la promozione dei fetish a ragazzi di 14 anni. Non so se sia l’età appropriata per far leggere queste cose a dei ragazzini. Sicuramente i ragazzi possono stare insieme. Possono fare passeggiate, guardare dei film, andare al Burger King o al parco. Ci sono tantissime cose che mia figlia può fare, senza succhiare l’alluce a qualcuno“.

Emma aveva portato l’opuscolo a casa per farlo vedere a sua madre Stacey Larkin che, troppo imbarazzata, ha dato la responsabilità di leggere il materiale al marito Carl. Mentre padre e figlia leggevano insieme, Carl è rimasto sorpreso nello scoprire che veniva suggerito di ‘guidare per due ore‘ per dimostrare il proprio amore al partner, nonostante i ragazzi a cui è stato mostrato questo materiale siano più piccoli del limite previsto dalla legge per guidare.

