Padova, bocconi avvelenati in giardino: muore pastore tedesco

Padova, pastore tedesco muore per dei bocconi avvelenati in giardino. Sconvolta la famiglia, iniziano le indagini per individuare la matrice dell’accaduto.

Alcuni bocconi avvelenati sono stati lanciati nel giardino privato di un’abitazione a Padova, per uccidere il cane pastore tedesco della famiglia. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì, verso l’1:30, in zona Via Luganega e Via Matteotti. Nelle prime ore del mattino l’animale è stato trovato senza vita in giardino, dai proprietari sconvolti. Nonostante il pronto intervento del veterinario per l’animale non c’è stato niente da fare: il medico ha confermato la morte per avvelenamento. Non ci sono dubbi sul fatto che l’avvelenamento sia stato provocato volontariamente, ma non si sa da chi. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che si occuperanno di chiarire la matrice del gesto.

Bocconi avvelenati in giardino, non è la prima volta

Tutte le opzioni sono prese in considerazione: potrebbe essere stato un atto intimidatorio, o forse l’animale dava fastidio a qualche vicino. I padroni di casa hanno rinvenuto in giardino alcuni bocconi, sicuramente lanciati da qualcuno in strada. Tra i residenti della zona, non abituati a fatti del genere, si è diffuso il panico: tra le ipotesi più accreditate, infatti, c’è quella che i bocconi siano stati preparati appositamente per eliminare il cane e poter derubare la casa senza disturbo. Purtroppo quello accaduto a Barbariga, in provincia di Padova, non è l’unico caso di maltrattamenti contro gli animali accaduti in zona: alcuni mesi fa anche il pastore tedesco del consigliere comunale di Codiverno, Walter Grandesso, è stato avvelenato. Nel 2015 ci furono due casi di cani morti avvelenati, e nel 2018 un gatto è morto avvelenato dopo aver ingerito una delle esche gettate in via Selvatico.

