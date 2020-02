Olivia Newton-John commossa: ecco cos’è successo a sua figlia

Olivia Newton-John – che sta affrontando la sua terza battaglia contro il cancro – ha rilasciato una toccante intervista su 10 News First insieme a sua figlia Chloe Lattanzi.

Olivia Newton-John, sopraffatta dall’emozione, trattiene a stento le lacrime mentre discute dei “demoni” di sua figlia. La 71enne sta affrontando la sua terza battaglia contro il cancro ed è stata raggiunta dalla sua splendida figlia Chloe Lattanzi, 31 anni, durante un’intervista a 10 News First in cui si è parlato dei tentativi di quest’ultima per superare la tossicodipendenza, la depressione, l’anoressia e la dismorfia corporea.

Olivia Newton-John tra dolore e rinascita

Durante la conversazione Chloe, figlia di Olivia Newton-John e Matt Lattanzi, ha dato alla sua attuale esperienza in Dancing With The Stars il merito di averla fatta “rinascere”, e sua madre ne ha elogiato l'”ambizione”: “Sta facendo cose che non avrei mai potuto fare – ha detto -. Non ho mai fatto nulla di ambizioso come te, tesoro”. Quanto a Chloe, spera che la sua performance artistica ispiri altre persone che hanno sofferto di malattie fisiche o mentali: “Sto vivendo il momento della mia vita, è come una rinascita”, ha confessato.

L’attrice Grease sta combattendo il quarto stadio del carcinoma mammario metastatico. Le è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2017, cinque anni dopo la sua seconda battaglia segreta con il cancro e più di vent’anni dopo aver sconfitto la malattia nel 1992. Ha chiesto che la cannabis terapeutica sia messa a disposizione di tutti i malati di cancro: “Non lo vedo come una battaglia – ha chiarito Olivia -. Sto vincendo”.

