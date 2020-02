Nina Zilli: il fidanzato è Danti, baci appassionati tra i due – VIDEO

Novità sentimentali per la nota cantante Nina Zilli: il fidanzato è il suo collega Danti, baci appassionati tra i due sulle Instagram Stories.

Scoppia la passione tra Nina Zilli e Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin, 39enne ex leader dei Two Fingerz. Dopo aver collaborato insieme nel brano ‘Tu E D’Io’, scritto e cantato da Danti, in cui appare anche J-Ax, i 2 fanno coppia fissa.

Leggi anche –> Salvini contro Nina Zilli, la cantante ci ripensa: “Cambierei le parole…”

Eccoli così brindare insieme in una delle più note cantine della Franciacorta, al riparo dalla movida milanese. Il tutto documentato attraverso le Instagram Stories dei due.

Leggi anche –> Salvini: “Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali, ma chi ca**o sono?” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al rientro, la coppia si dà anche da fare, mostrandosi in atteggiamenti di intimità, in un paio di video. Non mancano risate e baci appassionati. “Sondaggio: siamo più carini o più ubriachi?”, ha chiesto ad un certo punto Nina Zilli. Sotto alla domanda, il primo a rispondere è stato proprio Danti: “Siamo più ubriachi”. Proprio durante la realizzazione del singolo di Danti e successivo video i due si sono conosciuti. E a quanto pare allo stesso periodo risale la rottura tra Nina Zilli e Omar Hassan, il suo fidanzato dell’epoca. Nulla però lasciava pensare a una storia tra i 2 che invece è esplosa.